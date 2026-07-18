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L'Espagne se prépare à une nouvelle semaine de canicule, jusqu'à 45 ºC attendus

Rédigé par Dakarposte le Samedi 18 Juillet 2026 à 18:31 modifié le Samedi 18 Juillet 2026 - 20:32

Dès mardi, une troisième vague de chaleur frappera le pays, alors que deux grands incendies sévissent à Saragosse et Guadalajara.


L'Espagne se prépare à une nouvelle semaine de canicule, jusqu'à 45 ºC attendus
L’Agence météorologique nationale a fixé le calendrier : la hausse des températures commence dès ce samedi, elle s’accentuera à partir de mardi et, selon les prévisions actuelles, ne donnera aucun répit au moins jusqu’à jeudi.

L’organisme n’exclut pas que le lundi soit finalement intégré à la période officielle de vague de chaleur si les données le confirment. Ce serait la troisième vague de chaleur depuis le début de l’été en Espagne.

Selon l'Aemet, le phénomène s’explique par un schéma de blocage atmosphérique renforcé par la présence d’une dépression isolée en altitude (dana) à l’ouest de la péninsule. Cette combinaison favorise l’arrivée d’une masse d’air chaud et sec en provenance du nord de l’Afrique, chargée de poussières en suspension, qui va s’installer sur une grande partie de l’Espagne et des Baléares.

Il en résultera une hausse progressive des températures qui atteindra son point culminant jeudi, avec des valeurs pouvant frôler ou dépasser localement les 45 ºC dans le tiers sud-est de la péninsule.

L’Andalousie, la vallée de l’Èbre, le bassin du Genil et l’intérieur de Majorque concentreront les valeurs les plus élevées, avec des maximales qui dépasseront les 40 ºC en plusieurs points pendant plusieurs jours d’affilée.

À cela s’ajoutent des nuits particulièrement chaudes, un facteur que l’Aemet souligne comme particulièrement dangereux pour la santé, car il empêche l’organisme de récupérer de la chaleur accumulée au cours de la journée.




Santé et risque d’incendie : les deux grandes préoccupations

Le niveau de danger pour les heures centrales de la journée sera jugé important, surtout pour les personnes qui pratiquent des activités en plein air et pour les groupes les plus vulnérables : personnes âgées et patients atteints de pathologies cardiovasculaires. L’agence insiste sur la nécessité de redoubler de prudence, en particulier durant la journée de jeudi, où l’on attend le pic de chaleur.

Parallèlement, le risque d’incendie de forêt va grimper jusqu’à des niveaux extrêmes, un scénario aggravé par la possibilité d’orages secs en fin de journée en zones de montagne, c’est-à-dire avec une forte activité électrique mais très peu de pluie, un cocktail particulièrement propice au déclenchement de nouveaux feux.

Cet été s’annonce déjà comme un cas à part dans les séries historiques. Entre le 1er juin et le 15 juillet, la température moyenne en Espagne s’est située 3,3 ºC au-dessus de la normale, dépassant de 0,4 ºC le record atteint sur la même période en 2024, jusqu’ici la référence la plus chaude avec 2015.



Deux grands incendies aggravent la situation avant le début de la vague de chaleur

La hausse des températures de ce week-end, qui précède le début officiel de l’épisode, coïncide avec deux incendies de forêt qui échappent au contrôle depuis plusieurs jours. Le plus grave, déclenché mercredi près de Orés (Saragosse), est devenu le feu le plus destructeur de l’année en Espagne : les chiffres provisoires estiment la surface brûlée à environ 15 400 hectares, avec un périmètre d’environ 60 kilomètres


Plusieurs localités restent évacuées et, selon la vice-présidente du gouvernement aragonais, Mar Vaquero, les conditions sont ce samedi un peu plus favorables que la veille, même si l’incendie demeure complexe en raison des changements de vent dans la zone.

Le deuxième foyer encore actif se situe dans la Sierra Norte de Guadalajara, sur le territoire de La Mierla, déclaré lui aussi jeudi. Le délégué du gouvernement en Castille-La Manche, José Pablo Sabrido, a reconnu que l’incendie progresse déjà vers les 6 000 hectares et que les autorités ne sont pas optimistes quant à son évolution.

Face à ce panorama, le président de l’Aemet et secrétaire d’État à l’Environnement, Hugo Morán, a indiqué dans une interview accordée à Radio 5 que le pays est entré dans ce qu’il décrit comme une succession en chaîne de vagues de chaleur, une situation qui complique la maîtrise du risque d’incendies de forêt.

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