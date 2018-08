L'Histoire secrète de la craquante bourgeoise Sénégalaise, Yébé Niang

Convenons-en, la femme est la base de toute chose et de toute éducation. "Mais, en dépit des apparences, Yébé Niang, plus connue sous le sobriquet de Yébé-la-bourgeoise est une dame saine" fait savoir Mimi, une dame qui l'a vu grandir à Sacrée Coeur. "Elle s'acquitte de ses prières en tant que musulmane et puis c'est une femme qui chérit plus que tout sa maman, une dévouée commerçante assez connue. Cette dernière la lui rend d'ailleurs bien."



Il revient à dakarposte que Yébé a en elle une combinaison de tout ce qui s’additionne pour faire construire ses traits psychiques, c’est-à-dire qu’elle a sa propre personnalité. Et, c'est connu le fait d’avoir une forte personnalité joue un rôle-clé dans la définition d’une personne. La personnalité, c’est ce qui nous différencie des autres : en ce sens " manquer de personnalité " signifie que l’on se fond dans la masse, souvent par crainte de déranger ou par manque de confiance en soi. Ce n’est pas le cas pour une femme forte.



En un mot, comme en mille Yébé Niang est une femme forte, très forte même.



"La clé pour avoir une personnalité saine, renchérit Mimi, est de trouver un équilibre avec tous les éléments qui composent la vie quotidienne. De ce fait, avoir une personnalité saine et forte permet à la fois de ne pas être stressé facilement, mais également de penser clairement et avec raison quand tout le monde suit des idées pré-établies. Les personnes ayant une personnalité saine ont une force de caractère et s’affirment naturellement; pour ainsi dire que Yébé Niang est de ce lot de femme forte, celles-là qui s'affirment naturellement. Elle n'est pas, du tout alors capricieuse et je vous dis, elle est comme Mère Thérésa. Elle partage tout ce qu'elle a".



Et la source de renchérir: "elle a toujours confiance en elle, je veux constamment optimiste en elle, en cette vie..."



Poursuivant, elle dit que "Yé est déterminée à accomplir tout ce dont elle rêve. Je vous dis, elle sait mettre tout en oeuvre pour arriver à son objectif final, et ce de la meilleure des manières. Elle sait alors provoquer " sa chance" avec toute la pensée positive nécessaire pour réussir. Bref, elle sait ce qu’elle veut et comment y parvenir. A preuve, elle sort avec une personnalité d'un pays limitrophe dont je tairais le nom et ce Monsieur, pris et épris par Yébé, fait l'impossible pour faire d'elle la femme la plus heureuse au monde"



Le chauffeur attitré de la famille Nang d'opiner du bonnet avant de laisser entendre: "Yébé, machalla, c'est une dame respectueuse et respectée, mais cela ne peut se faire que si elle s’en donne les moyens. Elle a un caractère affirmé avec des principes en béton. Sa dignité est alors son pilier, puisqu’elle suit une ligne directrice basée sur ses propres règles.Elle est entière et vraie, ce qu’elle pense elle le dit. Puisque si quelque chose la dérange elle ne peut pas se permettre de la subir. Lorsque quelque chose ne lui plait pas, elle ne le garde pas pour elle, elle le dit également. Tout ceci avec tact bien sûr, mais sans hypocrisie aucune."



Cela dit, le corps et l'esprit étant liés, Yébé adore prendre soin d’elle, se faire plaisir, avoir une hygiène de vie irréprochable; bref la craquante bourgeoise, constamment entre deux avions, croque la vie à pleine dents. Normal serait-on tenté de conclure, car, comme a t'on coutume de dire, nul se sait ce que demain sera fait !