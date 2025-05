L'INDE A EFFECTUÉ DES FRAPPES DE MISSILES SUR DES SITES "TERRORISTES" AU PAKISTAN

L'Inde a effectué des frappes de missiles contre neuf sites abritant "des infrastructures terroristes" situés sur le territoire pakistanais en représailles à l'attentat meurtrier commis le 22 avril au Cachemire indien, a annoncé New Delhi ce mercredi 7 mai.



"Il y a peu, les forces armées indiennes ont lancé l'opération Sindoor en frappant des infrastructures terroristes au Pakistan (...) d'où les attaques terroristes contre l'Inde ont été organisées et dirigées", a indiqué le gouvernement indien dans une courte déclaration.



L'Inde a mené des "frappes aériennes" dans "trois régions" du Pakistan, a annoncé de son côté l'armée pakistanaise dans la nuit de mardi à mercredi, citant deux villes du Cachemire pakistanais ainsi qu'une troisième dans le Pendjab, frontalier de l'Inde. Le Pakistan va convoquer son Comité de la sécurité nationale, une instance composée de hauts responsables civils et militaires qui ne se réunit qu'en cas extrême,.







"Nous riposterons au moment que nous choisirons"



L'Inde et le Pakistan sont sur le pied de guerre depuis l'attentat qui a fait 26 morts le 22 avril dans la ville touristique de Pahalgam, dans le Cachemire indien.





Même si l'attaque n'a pas été revendiquée, New Delhi a mis en cause la responsabilité d'Islamabad, qui l'a catégoriquement démentie.



"Notre action est ciblée, mesurée et vise à éviter toute escalade. Aucune installation militaire pakistanaise n'a été visée", a précisé la déclaration du gouvernement indien, précisant avoir fait preuve d'une "retenue considérable".



"Nous tenons ainsi notre engagement de faire en sorte que les responsables de cette attaque rendront des comptes", a-t-elle ajouté.





"Nous riposterons au moment que nous choisirons", a répondu de son côté le porte-parole de l'armée pakistanaise, le lieutenant-général Ahmed Chaudhry.













































