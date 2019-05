L'UJTL discrètement convoqué samedi matin- Que peut bien mijoter Toussaint Manga?

La question vaut son pesant d'or. Et pour cause? Dakarposte a appris de ses radars fureteurs que le député non moins patron de l'Union des jeunesses travaillistes libérale a convoqué tous les membres de l'UJTL. La rencontre à l'actif de Toussaint Manga est prévue samedi prochain à 11 heures à la Permanence Oumar Lamine Badji sur la VDN.



Une de nos sources, au fait des activités du PDS de nous souffler qu'il sera question de procéder à une évaluation exhaustive de l'UJTL, autrement dit ils entendent redynamiser les jeunes membres du "parti de Wade" non sans procéder à l’analyse de la situation politique nationale et à l’identification des défis du PDS "miné par un malaise" dans le contexte actuel...