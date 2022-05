L’Union Saint-Gilloise, si proche de l’exploit de finir champion de Belgique

La première grande partie de la Jupiler League est maintenant terminée et les Play-offs du championnat belge ont débuté. L’Union Saint-Gilloise, surprenant première à l’issue de la saison régulière, va-t-elle continuer sur sa lancée pour finir champion de Belgique ? Réponse dans les prochains jours.



Depuis la saison 2020-2021, [la Jupiler Pro League a changé de format en accueillant 18 équipes au lieu de 16.]urlhttps://www.lesoir.be/374224/article/2021-05-25/pro-league-le-format-18-equipes-en-d1a-et-lintegration-des-u23-feront-lobjet-dun Par conséquent, quelques changements ont eu lieu dans l’organisation du championnat, assez différent de celle des cinq grands championnats. Il y a toujours deux phases pour la Belgique avec la phase classique, et les play-offs. La phase classique est somme toute « normale » puisque toutes les équipes se rencontrent deux fois, une fois à domicile et l’autre à l’extérieur. Après ces 34 matchs de championnat, place aux play-offs 1 (entre les 4 meilleures équipes) et les play-offs 2 (entre les équipes qui ont fini de la 5ème à la 8ème place). Les play-offs 1 permettent de décerner le titre de champion de Belgique, tandis que la 2ème « poule » offre une place en Ligue Europa au vainqueur. Ainsi, pour les formations de la 9e à la 16e place, la saison sera est déjà terminée, comme le 18ème qui est relégué en D2. Enfin, le 17ème joue les barrages pour suivre dans l’élite.



Afin de rabattre un peu les cartes et de créer un peu de suspens, les équipes dans les deux poules de play-offs ont leurs points divisés par deux et se retrouvent encore pour six matchs. À l’issue de ces 6 rencontres, les points s’ajoutent au total de la première partie de saison. Ainsi, l’Union Saint-Gilloise reste donc le favori au titre avec ses 3 points d’avance d'après les paris sur le vainqueur de la Jupiler Pro League 2021/2022. En tête du championnat tout au long de la saison, le promu est en bonne posture pour s’imposer même s’il ne compte que 3 points d’avance sur le Club Bruges, double tenant du titre. Mais l’Union Saint-Gilloise a clairement les capacités de remporter le titre pour la première fois depuis 1935 !



De son côté, le Club Bruges est dans la peau du chasseur. L’équipe d’Alfred Schreuder, nommé en janvier après le départ de Philippe Clement à Monaco, a terminé à la deuxième place de la saison régulière doit mettre la pression sur l’USG. D’autant plus que les deux prochaines rencontres ont lieu entre le leader et le dauphin, de quoi donner une indication claire et nette sur la fin de la saison. Alors que les deux matchs se jouent très rapprochés (8 et 11 mai), l’USG recevra en premier avant de se déplacer au Jan-Breydel Stadion trois jours plus tard. Pour soulever le trophée, Saint-Gilloise devra forcément se méfier de Charles De Ketelaere, le meilleur buteur de l’équipe avec 14 buts. Il faudra également faire un plan anti Noa Lang, le talentueux ailier des Noir-et-Blanc (7 buts, 12 passes décisives). Sauf mauvaise surprise de dernière minute, le titre de champion de Belgique devrait se jouer entre les deux équipes ! À noter que sur la double confrontation lors de la première partie de saison, le Club Bruges n’a pas perdu le moindre match avec un match nul et une victoire (1-0).