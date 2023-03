L'émouvant hommage du Président Macky Sall à son épouse, Marième Faye, et à toutes les femmes

Officialisée le 8 mars 1977 par les Nations unies afin de célébrer une " Journée des Nations unies pour les droits de la femme et la paix internationale ", la Journée internationale des femmes est traditionnellement l’occasion d’effectuer un bilan sur leur situation dans la société, d’améliorer la condition féminine et de revendiquer plus d’égalité entre les sexes.



Saisissant, l'opportunité des Assises nationales de l'entrepreneuriat féminin et de l’autonomisation, le Président Macky Sall a célébré la gent féminine, en premier lieu son épouse, à travers la beauté de son speech publié ci-dessous par dakarposte.



"Wadji thi roukhou Mermoz Bi", comme on le surnomme, n'est pas sans savoir que la femme joue le rôle dans la famille en tant qu'épouse, partenaire, organisatrice, réalisatrice, recréatrice, distributrice, gestionnaire, disciplinaire...

En outre, les femmes jouent également un rôle clé dans le développement socio-économique de la société.