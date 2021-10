L'expert fiscal Hamid Fall s'est discrètement marié ...Révélations sur l'heureuse élue...

C'est connu: difficile d’échapper aux paparazzi quand on est une célébrité. L'inspecteur principal des impôts et domaines Hamid Fall a plus d’un tour dans son sac, pour dire le moins. La cause? Ce cadre, loin des têtes de linotte, a réussi a organisé son mariage dans le plus grand des secrets !

En effet, l'illustre Saint Louisien, qui n'est plus à présenter, a réussi à s’unir sans attirer l’attention des médias. Mais, c'était sans compter avec les radars fureteurs de dakarposte. Qui, nous apprennent qu'il s'est finalement marié avec la femme de ses pensées.

En termes clairs, Hamid Fall a épousé la styliste et coiffeuse Anta Guèye. Le "Al Khayri" a été discrètement prononcé le week-end dernier devant Dieu et quelques proches des deux tourtereaux.



Toute la rédaction de dakarposte souhaite heureux ménage au couple Fall et plein de bouts de bois de Dieu pour paraphraser feu Sembène Ousmane!







