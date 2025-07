LAMINE YAMAL ET LA SOIRÉE D'ANNIVERSAIRE POLÉMIQUE

Il y a quelques semaines, Lamine Yamal s'était affiché avec Neymar et c'était déjà inquiétant pour une partie de ses fans. Le joyau espagnol n'a jamais caché que le Brésilien était son idole. Et si, à Barcelone comme à d'autres endroits, on se réjouit que le jeune talent catalan ait quelques similitudes avec son modèle sur le terrain, on se demande aussi s'il finira par être aussi excessif que lui, en dehors.





Peut-être l'est-il déjà : le week-end dernier, la star blaugrana a fêté ses 18 ans lors d'une soirée que l'on imagine démesurée, dont on ne sait encore rien mais dont on sait déjà trop. Sur les réseaux sociaux, Lamine Yamal n'en a dévoilé qu'une courte vidéo, d'un peu plus d'une minute, qui ressemblerait presque à un spot publicitaire de parfum.







Afin de garder le secret, malgré une horde d'invités, un paquet de stars issues du monde du sport, de la musique ou d’internet, le meilleur joueur du dernier Euro avait proscrit l'utilisation de smartphones. Cela n'a pas empêché certaines fuites. Dans une interview accordée à la chaîne Telecinco, la mannequin Claudia Calvo a révélé qu'une somme comprise entre 10.000 et 20.000 euros lui avait été proposée, à elle ainsi "qu'à des femmes blondes avec des mensurations de poitrine très précises", sans savoir "ce qui était attendu [d'elles]".

DES PERSONNES ATTEINTES DE NANISME INVITÉES OU EMBAUCHÉES ?



Quelques heures plus tard, elle a quelque peu fait machine arrière en assurant, sur Instagram, "n'avoir parlé de rien d'autre que ce qui lui a été rapporté" et présentant ses excuses "si son témoignage a été mal interprété."

Entre-temps, la presse espagnole a révélé, images à l'appui, que des personnes atteintes de nanisme avaient été invitées pour la soirée qui s'est déroulée samedi dans une villa de Garraf, située près de Barcelone. Très vite, la polémique a enflé : ces personnes ont-elles été embauchées dans le but de divertir les quelque 200 invités présents ce soir-là ?

L'association des personnes atteintes d'achondroplasie et autres dysplasies squelettiques avec nanisme (ADEE) en est convaincue. "Elles ont été recrutées uniquement à des fins de divertissement et de promotion, a-t-elle écrit sur son site internet. L'ADEE considère ce type de pratique intolérable car elle perpétue les stéréotypes, alimente la discrimination et porte atteinte à l'image et aux droits des personnes atteintes d'achondroplasie ou d'autres dysplasies squelettiques, ainsi qu'à toutes les personnes handicapées."

En Espagne, le sujet est remonté jusque dans les plus hautes sphères de l'état. Une récente loi interdit toute "manifestation ou activité récréative" dans laquelle "des personnes handicapées [...] sont utilisées pour provoquer la moquerie, le ridicule ou la dérision du public d'une manière contraire au respect dû à la dignité humaine."







LE GOUVERNEMENT S'EN MÊLE



Cette loi ne prévoit de sanction pour l'instant mais le gouvernement aimerait qu'une infraction entraîne une amende allant de 600.000 à un million d'euros. De son côté, le ministère des Droits Sociaux a réclamé une enquête afin de savoir si la fête d'anniversaire de Lamine Yamal l’a effectivement enfreinte.

"Nous sommes préoccupés par le fait que les riches, les puissants, croient pouvoir rester impunis, a confié Jesús Martin, directeur général des droits des personnes handicapées, dans des propos rapportés par l'agence EFE. La loi doit s'appliquer à tous, aux humbles comme aux puissants." Celui-ci s'est également inquiété qu'un "jeune homme avec autant d'abonnés, un influenceur pour les jeunes, organise ce genre de fêtes, ce qui pourrait avoir un effet d'entraînement sur eux."









Interrogée, sous anonymat, par la radio catalane Rac1, l'une des personnes atteintes de nanisme ayant participé à cette soirée a assuré que "personne ne lui avait manqué de respect", et qu'il avait été invité en tant qu'artiste. "Je ne comprends pas pourquoi il y a autant de battage médiatique, a-t-il ajouté. Nous sommes des gens normaux qui faisons ce que nous voulons, en toute légalité. Laissez-nous travailler en paix."

En attendant les conclusions d'une éventuelle enquête, l'image de Lamine Yamal est de nouveau écornée. Ce qui ne semble pas vraiment le déranger outre mesure. Starifié à 15 ans, l'ailier s'est forgé une personnalité clivante par son attitude et certaines de ses déclarations. Et par mimétisme, diront certains.