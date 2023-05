LE BAYERN MUNICH SURCLASSE SCHALKE (6-0) ET RESTE MAÎTRE DE SON DESTIN POUR LE TITRE

Bien plus convaincant que lors de ses deux derniers succès, le Bayern Munich a corrigé Schalke 6 à 0 samedi, une victoire qui lui permet de rester maître de son destin pour un onzième titre de champion d'Allemagne consécutif. Avant le match du Borussia Dortmund à domicile contre le Borussia Mönchengladbach, le Bayern compte quatre points d'avance sur les Jaune et Noir. Pour les deux dernières journées de la saison de Bundesliga, les hommes de Thomas Tuchel recevront la semaine prochaine le RB Leipzig, qui est à la lutte pour une place en Ligue des champions, puis se déplaceront dans deux semaines sur la pelouse de Cologne, déjà assuré de son maintien.



Avec deux succès, les coéquipiers de Thomas Müller seraient sûrs de prolonger la décennie hégémonique munichoise entamée en 2013. Le moindre faux-pas de Dortmund contre Gladbach ou sur la pelouse d'Augsbourg la semaine prochaine pourrait même avancer ce onzième sacre consécutif dès la semaine prochaine à l'Allianz Arena. "Deutscher Meister nur der FCB!" (Seul le Bayern champion d'Allemagne) ont scandé les supporters du Bayern après une demi-heure de domination munichoise contre Schalke.



Au centre des attentions ces derniers temps du côté de la Säbener Strasse, Thomas Müller a retrouvé une place de titulaire après avoir commencé sur le banc les rencontres face au Hertha Berlin et à Brême contre le Werder, et a lancé la partie de son équipe.



CINQUIÈME BUT POUR TEL

Alors qu'ils n'avaient pas impressionné lors de leur deux dernières sorties en championnat, deux victoires par la plus petite des marges, les Munichois ont montré un visage bien plus séduisant samedi après-midi. Sur un mouvement lancé par le défenseur latéral droit marocain Noussair Mazraoui, Müller s'est retrouvé à la conclusion pour ouvrir le score à la 21e minute, son septième but de la saison en Bundesliga. "Thomas (Muller) a l'expérience, et la volonté d'aller chercher son 12e titre. Le mélange fonctionne. Je n'ai jamais rien dit d'autre. C'est un joueur important, un exemple, il le prouve tous les jours à l'entraînement", a expliqué Thomas Tuchel en conférence de presse.



Sept minutes plus tard, Jamal Musiala a obtenu un penalty après recours à l'assistance vidéo pour un coude dans le visage d'un défenseur de Schalke. Joshua Kimmich ne s'est pas fait prier pour doubler la mise et mettre le Bayern à l'abri. Au retour des vestiaires, Serge Gnabry y est allé de son doublé, lui qui avait offert six précieux points au Bayern ces deux dernières semaines. Entré en jeu à la 71e minute, l'ancien Rennais Mathys Tel a inscrit à la 80e minute son cinquième but de la saison en championnat, pour sa première saison en Bavière à 18 ans, alors que Mazraoui a conclu le festival offensif dans le temps additionnel.



Derrière le duo Bayern/Dortmund, l'Union Berlin a fait un pas vers une première qualification pour la phase de groupes de la Ligue des champions avec un succès 4 à 2 dans son Alte Försterei contre Fribourg, concurrent direct pour l'un des deux autres accessits pour la C1.Avec cette victoire, les hommes d'Urs Fischer prennent la troisième place en attendant le match de Leipzig contre Brême dimanche (17h30) avec 59 points, contre 57 pour Leipzig alors que Fribourg reste à 56, avec une différence de buts nettement défavorable (+6 contre +14 pour Berlin et +18 pour Leipzig).