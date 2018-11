LE CASSE DU SIÈCLE À LA SGBS

Après la BHS où plus d’une centaine de millions de francs CFA ont été détournés, un autre scandale secoue la Société générale de banque du Sénégal (SGBS). Libération qui parle de braquage du siècle, informe que 3 milliards de francs CFA ont été volés à l’agence Manko de Pikine, filiale de ladite société. Deux personnes sont déjà entre les mains de la Division des investigations criminelles (DIC), indique le journal. Il s’agit, confie la source de l’ancien Directeur C. Sow et l’ex-gestionnaire de portefeuille W. F. Mbaye. Plusieurs personnes, des particuliers et des agents, sont activement recherchées.