LIGA | VAINQUEUR DE L'ESPANYOL GRÂCE À LAMINE YAMAL, LE FC BARCELONE DÉCROCHE UN 28E TITRE DE CHAMPION D'ESPAGNE

Le FC Barcelone à nouveau roi d'Espagne. Ce jeudi soir, le Barça s'est imposé, dans le derby, sur la pelouse de l'Espanyol (0-2), lors de la 36e journée de Liga. Au RCDE Stadium de Cornella de Llobregat, des buts de Lamine Yamal (53e) et de Fermin Lopez (90e+5) ont suffi pour permettre aux Blaugrana de décrocher le 28e titre national de leur histoire. Au classement du championnat, les hommes d'Hansi Flick ne peuvent donc plus être rattrapés en tête, grâce à leurs sept points d'avance sur leur dauphin, le Real Madrid.





Un chef d’œuvre en guise d'apothéose. Alors que l'on venait d'entamer la seconde période, Lamine Yamal, idéalement trouvé par Dani Olmo, a repiqué dans l'axe, avant, depuis l'entrée de la surface, de trouver la lucarne, d'une frappe enroulée du pied gauche (53e, 0-1). Un but splendide, le huitième de la saison en Liga de la pépite. A quelques secondes du coup de sifflet final, Yamal s'est ensuite mué en passeur décisif, en délivrant sa treizième offrande de l'exercice. Après avoir éliminé Carlos Romero, l'international espagnol a servi idéalement Fermin Lopez qui, depuis l'entrée de la surface, a croisé victorieusement son tir du pied droit (90e+5, 0-2).



L'ESPANYOL A FINI À DIX



Juste avant, Lamine Yamal avait cherché le doublé, mais sa frappe à ras de terre n'avait pas surpris Joan Garcia, qui s'était couché sur le ballon (86e). A un bon quart d'heure de la fin, c'était déjà le jeune attaquant qui avait provoqué le mauvais geste de Leandro Cabrera, expulsé directement par l'arbitre, qui était allé visionner les images (80e).

Ce fait de jeu a eu pour effet de réveiller les supporters du RCDE Stadium, qui avaient assisté, jusqu'à ce moment-là, à un match très peu rythmé. Pourtant, ce sont leurs hommes qui avaient montré de meilleures velléités offensives, face à une défense barcelonaise largement remaniée, en l'absence de Jules Koundé, blessé, Inigo Martinez, suspendu, et Pau Cubarsi, laissé sur le banc des remplaçants. Javi Puado s'était même retrouvé seul face à Wojciech Szczesny, mais le gardien de but polonais avait finalement remporté son duel (16e).



TROISIÈME TITRE DE LA SAISON POUR LE BARÇA



Quant à Raphinha, discret dans cette rencontre, il avait cadré la seule frappe du FC Barcelone dans ces 45 premières minutes. De son côté, Robert Lewandowski, qui a retrouvé une place de titulaire, après sa blessure, devra encore patienter avant d'inscrire son 100e but sous les couleurs catalanes.

Après la Supercoupe d'Espagne et la Coupe du Roi, le FC Barcelone ajoute donc, cette saison, une nouvelle ligne à son palmarès, et succède, en Liga, au Real Madrid. Il reste encore deux journées de championnat à disputer. La prochaine, pour les hommes d'Hansi Flick, aura lieu à domicile, dimanche (19h), contre Villarreal. Histoire de faire la fête avec leurs supporteurs.











































































