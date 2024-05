Le Jaraaf de Dakar a créé la surprise en battant Teungueth FC, leader du championnat, sur le score de 3-0 lors de la 22ᵉ journée de la Ligue 1 sénégalaise. Cette victoire rapproche le club le plus titré du Sénégal à seulement quatre points de Teungueth FC.



Le match, qui s’est déroulé dans une ambiance électrique au stade municipal de Ngor, a vu les Médinois prendre rapidement l’avantage. Dès la 10ᵉ minute, Souleymane Cissé a ouvert le score pour le Jaraaf, inscrivant ainsi son 6ᵉ but en championnat cette saison. Malgré les efforts de Teungueth FC pour réagir, le score est resté inchangé jusqu’à la pause, avec l’avantage pour le Jaraaf.



Au retour des vestiaires, Teungueth FC a pris le contrôle du jeu, mais n’a pas réussi à concrétiser ses occasions face à un Cheikh Lo Ndoye, le gardien du Jaraaf, en grande forme. Dans les dernières 15 minutes du match, le Jaraaf a scellé sa victoire avec deux autres buts, marqués par Aimé Tendeng (75ᵉ minute) et Ababacar Sarr (81ᵉ minute).



Cette 9ᵉ victoire en championnat permet au Jaraaf de revenir à seulement 4 points de Teungueth FC, confirmant ainsi sa place parmi les prétendants sérieux au titre cette saison.





















































