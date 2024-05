LIGUE DES CHAMPIONS | LE REAL MADRID ÉLIMINE LE BAYERN MUNICH DANS UN NOUVEAU SCÉNARIO COMPLÈTEMENT DINGUE

Scénario incroyable, et destin encore plus fabuleux. Au terme d’une demi-finale retour longtemps indécise, le Real Madrid, au bord du précipice, s’est qualifié pour la 18e finale de Ligue des champions de son histoire. Les hommes de Carlo Ancelotti ont eu besoin de renverser la situation en toute fin de match, grâce à un doublé de Joselu (88e et 90e+1), héros inattendu et remplaçant au coup d'envoi (2-1). Alphonso Davies avait cru offrir la qualification au Bayern Munich, avant que le miracle madrilène ne se produise. Le Real Madrid visera un nouveau sacre européen à Wembley, face au Borussia Dortmund.





Plus personne ne sait quoi faire pour battre le Real Madrid cette saison. Une fois encore, on a vécu un match irrationnel, dans cette demi-finale retour de Ligue des champions où tout était encore possible en raison du score obtenu à l'aller (2-2). Comme souvent, on a vu les Merengue morts, après l’ouverture du score tardive d’Alphonso Davies (0-1, 68e). Mais il faut les enterrer une bonne fois pour toutes pour l'emporter, ce que n’ont pas su faire les Bavarois, en encaissant deux buts dans les dernières minutes d’un spectacle intense.





JOSELU, HÉROS IMPROBABLE

Notons toutefois qu’une victoire du Bayern Munich aurait été un sacré hold-up, au regard de la domination du Real Madrid pendant une bonne partie de la rencontre. Vinicius, intenable sur son côté gauche, a fait vivre un cauchemar à la défense allemande, Joshua Kimmich en tête.



Mais il y avait une sacrée muraille à passer : Manuel Neuer s’est rappelé à notre bon souvenir avec des arrêts de grande classe (13e, 40e, 59e). Il a maintenu son équipe en vie et ouvert la voie à un braquage quand on regarde la prestation offensive très décevante des hommes de Thomas Tuchel. Ils ont vraiment mal joué plusieurs situations de contre, la faute à un déchet technique étonnant et à un Leroy Sané agaçant.

Et puis Neuer a commis une erreur irréparable. Alors qu’un but a logiquement été refusé au Real Madrid pour une faute de Nacho sur Kimmich (73e), le gardien a craqué en commettant une faute de main sur une frappe de Vinicius. Joselu, qui traînait par là, a pu égaliser (1-1, 88e) et relancer la ferveur dans le Bernabeu. Portés par le public et revigorés, les Madrilènes ont poussé, et le VAR a validé un deuxième but de Joselu, d’abord refusé pour une position de hors-jeu, sur un centre d’Antonio Rüdiger (2-1, 90e+1). L'irrationnel toujours.

Abasourdi, le Bayern Munich n’a pas eu la même chance sur son ultime action, quand Matthijs de Ligt a cru égaliser à son tour. L’arbitre a vite sifflé une position de hors-jeu, trop vite pour que le VAR puisse intervenir et revoir l’action (90e+13e). Une séquence litigieuse qui laissera un goût amer aux Bavarois. Mais voilà comment le Real Madrid construit sa légende, en recevant un coup de pouce du destin à un moment où on le croit au fond du trou.