La réplique des ​Les Sages de l’Alliance pour la République au mouvement Maggi Pastef

Les Sages de l’Alliance pour la République sont surpris par les déclarations du mouvement Maggi Pastef. La mauvaise foi et la manipulation, méthodes ancrées dans la démarche de ce parti, touchent même ses sages. La sagesse est une vertu cardinale dans notre société. Le sage est celui qui incarne la retenue, la quête de la vérité et apporte conseils et orientations lorsque la communauté est agressée par l’un de ses membres. Les Maggi Pastef n’ont manifestement pas cure de ces valeurs. Leur silence coupable en témoigne lorsque :

- leur leader appelle constamment à l’insurrection pour faire partir le Président de la République,

- leur leader déclare publiquement son projet de tuer le Chef de l’état,

- leur leader demande aux manifestants de se rendre dans les domiciles des responsables de la majorité pour y prendre de l'argent,

- leur leader met dans la rue des nervis dressés pour détruire les biens publics et privés,

- leur leader défie toutes les institutions du pays et se livre sans arrêt à la calomnie et à des tentatives de démoralisation des forces de défense et de sécurité,

- leader s’enfonce chaque jour davantage dans l’irresponsabilité par des actes et des propos inédits, par leur charge de violence, dans l’histoire politique de notre pays.

Les Maggi Pastef auraient dû apporter une dose de sagesse dans les comportements de leur leader tant décriés par les populations.

Nous, sages de l’APR, réitérons notre soutien sans réserve au Chef de l’Etat, SEM Macky SALL qui, en dépit des pressions et des campagnes de désinformation, tient ferme à sa mission régalienne d’assurer la sécurité des citoyens sénégalais et des hôtes qui vivent parmi nous ainsi que des biens publics et privés. Nous réaffirmons, par la même occasion, notre soutien à toutes les institutions de la République.

Les Sages de l’APR saluent, par ailleurs, l’esprit de dialogue entre les forces vives de la Nation. L’engouement noté autour de cet exercice démocratique et républicain illustre parfaitement le choix des Sénégalais pour un pays uni, stable et solidaire. A défaut de s’engager dans cette dynamique nationale, les Maggi Pastef auraient bien été inspirés de se taire.

Fait à Dakar, le 16 juin 2023