Le Président Diomaye Faye s’est entretenu ce mardi par téléphone avec son homologue de la Russie, Vladmir Poutine... Le chef de l'Etat annoncé en Russie...

"J’ai eu, ce matin, un entretien très riche et très cordial avec le Président Vladimir POUTINE de la Fédération de Russie.



Nous avons fait un tour d’horizon de la longue et traditionnelle coopération d’amitié entre nos deux pays.



Nous sommes convenus d’œuvrer ensemble pour le renforcement du partenariat bilatéral, de la paix et de la stabilité au Sahel, y compris la préservation de l’espace CEDEAO, et de joindre nos efforts à ceux de la communauté internationale pour faire face aux défis mondiaux." fait savoir l'actuel chef de l'Etat du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye





Dans la foulée, nos confrères de Confidentielle Afrique écrivent que : " c’est lors d’une conversation téléphonique, ce vendredi 22 novembre 2024, sur la demande de l’Etat du Sénégal que le président russe Vladimir Poutine a invité le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye à une visite officielle en Russie."



Poursuivant: ils font savoir que le chef de l’État sénégalais a accepté cette invitation du chef du Kremlin. Il faut dire que cet entretien téléphonique entre les deux chefs d’État a eu lieu à l’initiative de la partie sénégalaise. Leurs échanges ont porté sur la lutte contre le terrorisme dans le Sahel, sur le renforcement des relations russo-sénégalaises, sur les échanges commerciaux, sur la situation économique du Sénégal.



Rappelons que le Vice ministre des affaires étrangères russe Michail BOGDANOV avait effectué une visite officielle à Dakar. C’est en marge de cette visite qu’il avait inauguré la Chambre de commerce Afrique /Russie: Eurasie dirigée par le Sénégalo Libanais Karim HARATI. Mme Yacine FALL Ministre des affaires étrangères du Senegal a également effectué une visite à Moscou où elle a eu un tête à tête avec Sergei LAVROV chef de la diplomatie russe.



"La date de la visite du président sénégalais à Moscou n’est pas encore annoncée" lit-on.



Rappelons juste que le 05 novembre 2024, la Russie a ouvert une médiathèque à l’UCAD pour promouvoir la langue et la culture russe en Afrique de l’Ouest.



Véritablement, les nouvelles autorités sénégalaises semblent décidées à renforcer leur coopération avec la Chine, la Turquie et la Russie en détriment du bloc occidental. Ce 25 novembre, le président sénégalais sera en visite aux Émirats arabes unis.