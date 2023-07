Le Président Macky Sall mérite bien le Prix Nobel de la paix !

Son Excellence le Président Macky Sall vient de poser un acte fort , dont plusieurs générations s'en souviendront.



Sa décision de ne pas participer aux prochaines élections présidentielles de Février 2024 inspirera tout le continent africain et le reste du monde sur la bonne marche de la démocratie , la sacralité de la parole donnée et le respect pour soi et pour son peuple.



Morale politique ou politique de la morale, le Président Macky Sall vient de désamorcer une bombe sociale et politique qui aurait pu ternir l'image du continent africain en général et celle du Sénégal en particulier.



Le refus de faire moins que ses prédécesseurs pour la sauvegarde et le respect de la constitution, mais aussi et surtout , le sens de l'observation et la capacité d'écoute dont il a fait preuve ont abouti à sa décision majeure d'organiser des élections libres et transparentes sans y participer.



Nous disons Bravo ! Nous disons Merci ! Car la paix et la stabilité du Sénégal ne tenaient qu'à la portée du discours du Président de la République Macky Sall.



Conscient des tensions géopolitiques , surtout en Afrique de l'Ouest ,la dimension internationale d'une telle décision et son importance capitale ne sont point à occulter.



Et ce qui vaut autant de félicitations au Président Macky Sall , lui vaut par voie de conséquence la plus grande et valeureuse distinction en matière de culture de la paix : le Prix Nobel !



Par Assane Faye

Senegalais de la Diaspora