"Le Roi du Mbalax", Youssou NDOUR, dévoile la cover de son nouvel..."Mbalax"!

Une nouvelle qui fera, à n'en point douter, plaisir aux innombrables inconditionnels de Youssou Ndour.



Le titre de l'album tant attendu de la star multidimensionnel est enfin connu: l'opus est finalement intitulé "Mbalax" .



Pour le moment, on ignore le nombre de titres que va comporter cet énième album, mais les mélomanes et aficionados du "Roi You" piaffent certainement d'impatience de le savourer.



Comme vous le voyez sur la superbe "cover" parvenue à la rédaction de dakarposte, la sortie officielle est prévue le 12 Novembre prochain.



D'ici quelques jours, on pourra certainement "enjoy" quelques extraits de "Mbalax" du "Roi du..."Mbalax"!











njaydakarposte@gmail.com