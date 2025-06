Le chef de l'Etat a pris part à la cérémonie d’ouverture de la 4ᵉ Conférence internationale sur le financement du développement

Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, Président de la République du Sénégal, a pris part, ce lundi 30 juin 2025, à la cérémonie d’ouverture de la 4ᵉ Conférence internationale sur le financement du développement, en présence de plusieurs Chefs d’État et de gouvernement, ainsi que des dirigeants des principales institutions multilatérales, notamment l’Organisation des Nations Unies (ONU), la Banque mondiale, le Fonds monétaire international (FMI), l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et le Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC).



Les travaux se poursuivent cet après-midi par une séance plénière. Le Président de la République interviendra au cours de cette session pour porter la voix du Sénégal sur un enjeu stratégique : la mobilisation et l’alignement des ressources publiques domestiques, levier essentiel pour un développement souverain, équitable et durable.