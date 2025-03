Le maire de Dionwar bénéficie d'une liberté provisoire

Selon nos radars fureteurs, au fait de ce qui se trame sous ́nos cieux et même au-delà de nos frontières, le maire de Dionwar, a bénéficié d'une mise en liberté provisoire.



Pour rappel, Lassana Sarr, et six autres suspects déférés ce mardi au Pool judiciaire financier de Dakar (Pjf) sont poursuivis pour association de malfaiteurs, trafic de migrants, mise en danger de la vie d’autrui et escroquerie.



Libération, révélant les résultats «accablants» de l’enquête ouverte par la gendarmerie de Foundiougne suite à «l’interception de 241 migrants» au large de Bassar, commune de Bassoul, évoque «une entente mafieuse scellée depuis des années». «Celle-ci est à l’origine de plusieurs départs de pirogues à partir des îles du Saloum», rapporte le journal.

La même source fait savoir que «chaque membre du groupe, dont le maire, jouait un rôle précis».



La preuve, souligne Libération, «les réquisitions téléphoniques ont établi que durant les derniers moment qui ont précédé le départ de la pirogue [avant d’être interceptée par les enquêteurs], Lansana Sarr a appelé à plusieurs reprises le restant de la bande [dont un pêcheur, un ouvrier et un électricien] pour s’assurer que tout allait bien». Repris par le quotidien d’information, un des organisateurs a admis que «chacun des candidats payait entre 300 000 F CFA et 400 000».

D’ailleurs, estime Libération, «une somme de 5 millions, représentant une partie des fonds versés par les derniers candidats au voyage, a été récupérée par les gendarmes». En face, le maire, tentant de se tirer d’affaire, affirme «qu’il cherchait des avocats aux mis en cause.