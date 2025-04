Le pied de nez de Pape Malick Ndour !

Waly Diouf Bodiang, rien de méchant c'est juste un Serere qui taquine un Diola.



Je t'ai officiellement amnistié pour tes bêtises passées, présentes, et même celles que ton imagination limitée n’a pas encore produites. Et ne t’inquiète pas, c’est une amnistie sans risque d'abrogation. Un vrai geste de compassion de ton cousin serere..



Quant à toi, "chef de sécurité" autoproclamé de Pastef… je ne parle pas aux agents de ronde improvisés. Au siège de l’APR, il y a un certain Bodian : lui, c’est le vrai chef de la sécurité. Peut-être qu’un jour, dans un éclair de pitié, il te répondra. Mais en attendant…continue à jouer les vigiles de salon, ça te va si bien pendant que le Port agonise.....













C'est en substance ce qu'a écrit l'ancien ministre Pape Malick Ndour sur le mur de sa page Facebook capturé par dakarposte