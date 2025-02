Le point sur la participation du chef de l'État au 34ᵉ Sommet du Mécanisme Africain d’Évaluation par les Pairs (MAEP) à Addis-Abeba

En marge du 38ᵉ Sommet de l’Union africaine, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a assité à la présentation du Rapport du Sénégal lors du 34ᵉ Sommet du Mécanisme Africain d’Évaluation par les Pairs (MAEP) à Addis-Abeba.



Le Sénégal, fidèle à son engagement en faveur de la bonne gouvernance et de la transparence, a mis en avant ses efforts pour une gestion responsable et équitable de ses ressources minières. Le Chef de l’État a rappelé l’importance de cette gouvernance participative pour assurer une exploitation durable des ressources naturelles, au bénéfice des populations.



Le Sénégal poursuivra ses réformes pour renforcer l’État de droit, la transparence et l’efficacité des politiques publiques, en cohérence avec sa vision d’un développement inclusif et souverain.