Le siège de l’Apr de Mbao saccagé

La commune de Mbao a été le théâtre hier mercredi 18 juillet d’une bataille rangée opposant les partisans du directeur général de l’Artp, Abdou Karim Sall, et ceux du maire Abdoulaye Pouye. Nos sources ne sont pas en mesure de nous préciser l’origine de la bataille, mais toujours est-il que les échauffourées se sont déroulées juste à hauteur de la permanence de l’Apr de Mbao appartenant au Dg de l’Artp. Ce qui pourrait être la cause de la bataille rangée, c’est la réunion tenue par les partisans du transhumant Abdoulaye Pouye juste en face de la permanence de Abdou Karim Sall. Suffisant pour que les partisans de ce dernier parlent de provocation. La tension palpable finira par se transformer en une bataille rangée. Le siège Apr de Abdou Karim Sall sera littéralement saccagé par les partisans du maire Abdoulaye Pouye très populaire dans sa commune. Un véhicule qui été garé devant les locaux a été aussi caillassé. Les agitations débordantes et inutiles de Abdou Karim Sall dans la commune ont fini par exaspérer plus d’un. Le patron de l’Artp cherche à imposer son leadership dans la zone devant d’autres responsables très populaires et aimés comme le maire Abdoulaye Pouye — bien que ce soit un transhumant ! — le pharmacien Dr Alioune Diop et, dans une moindre mesure, le directeur de la Petite enfance Niokhobaye Diouf. A Mbao, les responsables politiques du camp présidentiel ne parviennent pas à s’asseoir ensemble à cause d’un égo surdimensionné du directeur général de l’Artp qui pense qu’il doit être le chef de file du camp présidentiel. Un leadership que les autres refusent d’accepter



