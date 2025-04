Au lendemain du retrait du Groupe Arcelor Mittal, des citoyens sénégalais ayant une expertise avérée dans le domaine de l’implantation et de la valorisation d’infrastructures portuaires ont cru devoir rependre le projet pour le sortir de l’enlisement dans lequel l’inefficacité alarmante des parties concernées l’avait plongé. C’est dans ce cadre que SMP (Sénégal Minergy Port) avait vu le jour.

Monsieur Birame Diouf, à l’époque Directeur Général de MIFERSO,.avait, après analyse et étude approfondie, donné carte blanche aux plénipotentiaires de SMP pour la concrétisation de cette merveille d’infrastructure.

Monsieur Dame Diané, du fait de sa très grande proximité avec le chef de l’Exécutif, était alors chargé d’introduire les concernés auprès du Chef de l’Etat, histoire de donner un véritable statut juridique à la reprise et à l’exécution du Projet.

Mais cette audience n’allait jamais avoir lieu, et pour cause. Le sieur Diané, selon toute vraisemblance, vu le caractère particulièrement juteux et futuriste de cette infrastructure d’ampleur, aurait déployé une redoutable stratégie de récupération, annihilant ainsi toutes les chances des initiateurs de SMP de revendiquer la partante dudit projet.

Pour cela, il lui a suffi de trainer lourdement les pieds et de faire dans la dérobade et le dilatoire à outrance à chaque fois qu’il s’est agi de poser des actes allant dans le sens de donner une suite définitive à la requête des porteurs légitimes et légaux du Projet.

Mais , ce qui rend le forfait supposé du sieur Diané outrageant est qu’il n’aurait guère agi seul. Il se serait adossé à de forts appuis en très haut lieu pour décourager les membres de SMP, qui ont vite fait alors de comprendre qu’ils étaient victimes d’un terrible abus de confiance.

En effet, comme c’est stipulé dans une correspondance datée du 0 novembre 2017 et adressée au Président de la République d’alors, Monsieur Macky Sall, il s’agissait de la part du sieur Dame Diané d’un véritable « piratage intellectuel » à propos duquel justement les porteurs légaux du Projet de Sénégal Minergy Port sollicitaient l’arbitrage du Chef de l’Etat.

Hélas ce qu’ils semblaient ignorer est que l’arbitre, selon toute vraisemblance, aurait déjà choisi de supporter la partie incriminée, c’est-à-dire celle incarnée par le sieur Dame Diané.

En effet, il se susurre que le sieur Dame Diané, relativement à beaucoup d’acquisitions indues initiées par l’ancien Président, serait un précieux prête-nom.

Vrai ou faux ? En tout cas la lâche tentative d’isolement du principal porteur du Projet SMP et le refus poli du « Macky » d’y mettre un terme restent une preuve têtue que le quatrième Président du Sénégal ne serait pas étranger à l’état de stagnation de cette merveille d’offre de croissance depuis prés de dix ans maintenant.

La personne morale initiatrice de SMP s’est sentie trahie par l’homme à qui il avait naïvement fait confiance pour accélérer la mise en forme de ce fameux projet, notamment en créant les conditions d’un tête-à-tête avec le « Macky ».

Une chose qui, pour le sieur Diané, à l’époque, était plus facile que de dire « bonjour ».

Mais l’homme ayant vraisemblablement des idées peu vertueuses derrière la tête, a agi autrement, dans le sens de ses propres intérêts et de ceux de son principal protecteur encagoulé.

Toute la question est de savoir maintenant ce que le régime du « Jubb, jubbeul, Jubbanti » est prêt à faire à faire pour remettre les choses à l’endroit, en remettant le porteur légitime du Projet dans ses droits.









njaydakarposte@gmail.com