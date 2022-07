Législatives : Farba Ngom rate ses menaces, Sonko triomphe à Matam

Farba Ngom avait annoncé qu’il attendait Ousmane Sonko de pied ferme à Matam. Dans son planning de campagne, il était question que la délégation de Yewwi arrive en plein jour à Matam. Mais devant la détermination des militants de la coalition de Yewwi Walou qui insistaient à chaque étape pour que Sonko prenne la parole, le retard s’est creusé. Finalement le convoi qui est venu par Bakel devait passer par Ourossogui pour l’étape de Matam.



C’est au niveau du rond -point de Ourossogui, près de la maison du maire Me Moussa Bocar Thiam qu’un comité d’accueil de personnes visiblement mal intentionnées et favorables au camp de la mouvance présidentielle ont commencé à caillasser le cortège de Yewwi.



Il s'en est suivi une course poursuite. Les forces de l'ordre étaient visiblement débordées. Les militants de l'opposition n'étant pas des enfants de cœur, la partie a été très chaude pour les militants de Me Moussa Bocar Thiam. Seulement Farba Ngom a raté ses menaces d'empêcher Sonko d'entrer à Matam. Le leader de la coalition Yewwi-Wallu a pu triompher à Matam. Sonko a fait un triomphe à Matam

































































































(LE TEMOIN)