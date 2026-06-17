Les Lions au repos ce mercredi, au lendemain de leur défaite d’entrée ‎ ‎

Les joueurs de l’équipe de football du Sénégal sont au repos ce mercredi, au lendemain de leur défaite (3-1) face à la France pour le compte de la première journée du groupe I de la Coupe du monde 2026, a appris l’APS de l’officier médias de la sélection nationale.



‎”Il n’y a pas de séance d’entraînement aujourd’hui. Les joueurs sont au repos”, a-t-il notamment dit.

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‎Les Lions ont raté, mardi, leur entrée en matière à la Coupe du monde 2026, en s’inclinant (1-3) devant la France.

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‎Les protégés de l’entraîneur Pape Thiaw doivent disputer leur deuxième match lundi face à la Norvège, emmenée par son attaquant Erling Haaland, auteur d’un doublé lors de la victoire (4-1) contre l’Irak, mardi.



‎Leader du groupe I, les Norvégiens se présentent en adversaires redoutables pour la bande à Sadio Mané, qui a manqué d’efficacité face à l’équipe de France portée par son capitaine Kylian Mbappé, auteur de deux des trois buts des Bleus.



‎En 2022, les Lions avaient démarré par une défaite face aux Pays-Bas avant d’enchaîner deux victoires face au Qatar et l’Equateur.



































aps