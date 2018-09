Les malgaches promettent le feu aux Liions

L'international malgache Faneva Andriatsima annonce déjà la couleur pour le match contre le Sénégal. "Ça sera un match de gala. La rencontre ne sera pas encore décisive dans la course à la qualification pour la Can, mais on parle ici d’un mondialiste. La formation sénégalaise a progressé depuis notre dernière confrontation, il y a deux ans de cela. Nous aussi, nous avons évolué", a confié le capitaine des Barea de Madagascar.



L’attaquant malgache, âgé de 34 ans et qui ne compte que 30 sélections avec les Barea, a pour objectif de battre les Lions devant son public. "Notre objectif est simple, c’est de gagner à Mahamasina. Si nous remportons les trois matches à domicile durant cette campagne, nous irons à la Can 2019. Cela fait longtemps que nous n’avons pas eu autant de chances pour nous qualifier", ajoute Faneva Andriatsima.