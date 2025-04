Les vraies de la descente d'éléments de la DIC chez le journaliste Babacar Touré

Dakarposte, qui mené ses investigations concernant la descente des limiers de la Division des Investigations Criminelles à Rufisque , précisément au domicile du journaliste Babacar Touré, en sait davantage.



En réalité, les policiers de la DIC étaient à la recherche d'un certain Babacar Guèye suite à une plainte d'une dame répondant au nom de Adji Maguette Diba pour, escroquerie au foncier portant sur la somme de 5.800.000 f cfa .



Il nous revient que le sieur Babacar Guèye, qui refuse de déférer à la convocation des enquêteurs de ce démembrement de la police, est activement recherché.



C'est ainsi que son véhicule aurait été localisé à Rufisque , dans le quartier où niche notre confrère Babacar Touré.



Des informations en possession de dakarposte, il ressort qu'un riverain du quartier où habite le patron du site d'informations Kewoulo, aurait soufflé aux éléments de la DIC que le sieur Babacar Guèye se trouverait dans la résidence de Babacar Touré.



Lorsque les policiers ont toqué à la porte du journaliste, c'est sa femme qui a réagi depuis son balcon pour venir aux nouvelles. Les limiers déclinent leurs identités non sans expliquer à la dame les raisons de leur déplacement.



Selon des sources , au parfum de cette affaire, " ils sont restés plusieurs minutes durant sans avoir de feed back de la dame, ils ont encore toqué à la porte . "



C'est sur ces entrefaites que le journaliste Babacar Touré, armé d'un P. A . (Pistolet Automatique) est venu vers les limiers.



" Il menace alors les policiers, promettant d'user de ses relations avec les autorités de la police et surtout avec son ami le ministre de l'Intérieur aux fins .de les radier " avons-nous appris de notre source. Qui renchérit que par la suite, un lieutenant de la DIC, certainement Informé de la situation., a, à la vitesse de l'éclair, fait mouvement vers la maison de Babacar Touré.



"Babacar Touré a laissé entendre qu'il a cru avoir affaire à des malfaiteurs qui voulaient s'en prendre à lui et à sa famille. Ce qui ne tient pas la route car les éléments dépêchés sur les lieux ont présenté à sa femme leurs cartes professionnelles . Aussi, votre confrère a pu suivre tout le déroulé de la scène à travers les caméras de surveillance qu'il a installé chez lui. Je vous dis, il n'a pas écouté les éléments ne serait-ce que pour connaître le motif du déplacement à son domicile. " conclut au téléphone notre interlocuteur.





Joint par dakarposte, Baabacar Touré balaie d'un revers de main.



Nous y reviendrons dans les prochaines heures notamment avec la version des faits de Touré.