Les vraies raisons de l'arrestation du charge de com' de Pastef, El Malick Ndiaye, finalement placé en garde à vue

Selon des informations de dakarposte, le sieur El Malick Ndiaye, qui ignorait certainement que les pandores et limiers suivaient comme de l'huile ses faits et gestes, a été discrètement cueilli chez lui, aux Mamelles par des éléments de la redoutée mais redoutable Section Recherches de la gendarmerie. Motif?





Il nous revient qu'il serait reproché au chargé de communication du parti Les Pastefs de tenter d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, bref de jouer aux troubles fêtes ce lundi à la devanture de l'Assemblée Nationale entre autres points ciblés. "Il est l'initiateur d'appels à envahir l'assemblée nationale demain" nous apprend une source fiable



Pour ceux qui l'ignorent encore, à quelques mois de la Présidentielle, Khalifa Sall et Karim Wade, seraient en voie de retrouver leur éligibilité Code électoral.



En effet, ce lundi 17 juillet, les députés sont convoqués en procédure d’urgence pour procéder à la modification du Code électoral qui devra permettre de rendre éligibles Karim Wade et Khalifa Sall en vue de leur participation à la présidentielle de 2024.



Cette rencontre des députés fait suite aux conclusions du dialogue national. Sur les 12 points d’accord de la commission politique du dialogue, un certain nombre nécessitait la modification du Code électoral notamment les modalités du parrainage et l’encadrement de la caution à l’élection présidentielle, la création de la Commission de contrôle des parrainages. Il a été jugé nécessaire d’abroger et de remplacer les articles L28, L29, L57, L120, L121, L122, L123 et L126 du Code électoral.



Au moment où ces lignes sont écrites, "Milk" (entendez El Malick Ndiaye), sous contrôle judiciaire, surveillé par bracelet électronique, est au "frais" dans les locaux de la SR à Colobane.



Aux dernières nouvelles, il a été placé en garde à vue.



Affaire à suivre...







njaydakarposte@gmail.com