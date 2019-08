Lesbianisme à Thiaroye : Révélations sur la face cachée de la lesbienne Hawa Torodo

De nouvelles révélations sur la lesbienne Hawa Torodo qui avait organisé une expédition punitive, en compagnie de son gang de 20 filles avec qui elle partage ce vice, contre son ex-amante Coumba Dramé.



Selon L’Observateur, les veuves et les femmes divorcées sont la cible de celle qui est connue pour ses penchants pour le lesbianisme et son agressivité : « Lorsqu’elle se tape une femme, elle se donne les moyens de l’intégrer dans son groupe avant de le mettre dans son lit ».



Le journal de rapporter : « Hawa battait ses femmes, les agressait et les conditionnait à sa guise. Et quand elle décide de punir ses amantes, surtout celle qui ne se plient pas à sa volonté, elle n’hésite pas à utiliser les tessons de bouteille comme arme ».