Lettre ouverte au Président Macky Sall (par Assane Faye)

M. le Président Macky Sall

Vous avez, pendant longtemps, œuvré pour la démocratie dans ce pays, notre cher SENEGAL et nul besoin de le démontrer. Bref, vous avez été un bon opposant.

A votre accession à la magistrature suprême, vous aviez fini de séduire les plus sceptiques de nos concitoyens.

En 2012, le SENEGAL était une référence en matière de démocratie, non seulement en Afrique mais aussi partout dans le monde.

Vous avez assisté à toutes les cérémonies et conférences imaginables. Vous avez reçu partout tous les honneurs qu’un dirigeant peut bien désirer.

Alors dites-moi, est ce que pour le pouvoir, il est raisonnable d’effacer tout ce que vous avez bâti jusqu’ici?

N’écoutez pas cette bande de poltrons et de menteurs qui vous entoure. Hélas, M. le Président, ces parasites vous trompent. Ils ne croient pas en vous. Ils ne cherchent qu’à sauvegarder leurs intérêts. Ils seront les premiers à vous abandonner le moment venu. Certains d’entre eux, vous ont déjà trahi par le passé. Alors, ce n’est pas à moi de vous dire de faire attention.

M. Le Président, la jeunesse sénégalaise a fait de vous ce que vous êtes devenu aujourd’hui. Elle a adhéré à vos idées et vous a porté au pouvoir. Vous êtes redevable envers cette jeunesse. Est-ce que c’est avec les armes et les matraques que vous comptez les remercier ? De grâce, ne tirez plus sur elle si vous êtes soucieux de l’avenir de notre pays.

M. le Président, je suis persuadé que vous voulez laisser une bonne image de vous et du SENEGAL à la postérité. Oui, vous n’avez pas envie de vous salir davantage. Vous pouvez tout arrêter maintenant. Il suffirait juste de le vouloir profondément. Vous pouvez encore vous reprendre. Je vous le demande, je vous en supplie, sauvez le peuple sénégalais comme Prométhée l’a fait avec l’humanité. Le train de l’histoire est en marche et vous pouvez encore le rattraper.

M. le Président, qu’importe ce que vous avez dit auparavant,

Qu’importe ce que dit la constitution,

Qu’importe la décision des sages du conseil constitutionnel,

Qu’importe celui qui a tort ou raison,

Au nom de la vie humaine, au nom de la Nation, au nom du patriotisme, retirez votre candidature. Vous seul, pouvez le faire, alors faites-le pour le bien de tous.

M. le Président, de nouveaux défis attendent le SENEGAL et aucun de ses fils ne doit manquer à l’appel. S’il vous plait, ne tirez plus sur le peuple car ce peuple c’est le vôtre. Votre destin est lié au sien que vous le vouliez ou non. Retenez cette armée de fous qui tire sur les étudiants et tuent des citoyens innocents.

M. le Président, je crois encore à votre capacité de vous hisser au-dessus de la mêlée et j’ai l’intime conviction que vous n’aimeriez pas marché sur des cadavres en partant du palais. Partez pendant qu’il est encore temps M. le Président.





ASSANE FAYE

CHEF D’entreprise sénégalais

Citoyens sénégalais de la diaspora