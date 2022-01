Locales: Soutien du Président Sall Aissata Tall Sall toujours au coeur des Podorois

Quand les sommités s'entent, aucune hauteur n'est hors de portée. Vérité de la pesanteur, cette maxime a été actée en politique, avec l'alliance nouée entre Me Aissata Tall Sall et Mamadou Racine Sy. Et de laquelle la coalition présidentielle se trouve renforcée et mieux remobilisée. La preuve par la standing ovation qui a accueilli la gracieuse avocate de Podor venue effectuer son devoir citoyen.

Devoir citoyen

A son arrivée à l'école Racine Cheikh Sow , l'actuelle ministre des Affaires étrangères a recueilli des applaudissements nourris, en reconnaissance de son élégance militante qui l'a motivée à se ranger derrière celui qui fut naguère son adversaire politique à Podor. Toute la population électorale venue voter en même temps a salué l'humilité dont a fait montre l'ancienne mairesse de Podor, dont la popularité est toujours en orbite.

Rançon de l'élégance politique

Bluffé par cet accueil, M. Bouye Wone en a salué la spontanéité qui a été une surprise pour Me Aissata Tall Sall qui voulait se mouler dans la discrétion citoyenne pour voter et rentrer, sans même faire de déclaration. Poursuivant, ce proche de ATS revisite l'histoire et rappelle que si la dame politique n'avait pas souscrit au souhait du président de la République, Macky Sall, Podor allait vibrer comme en 2014. Mais parée de l'intérêt de Podor, la ministre avait demandé à tous ses militants de soutenir massivement la liste de Benno bokk yakaar que dirige Racine Sy.



Elégance républicaine

Le ministre des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur de retour d'un voyage à Luanda a pris la route tard la nuit pour se rendre à Podor. Elle avait oublié sa carte électeur à Dakar il fallait reprendre la route pour revenir par avion afin d'accomplir ce devoir de citoyen.



Par Elimane Mboyo