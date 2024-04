Lufthansa suspend ses vols à destination et en provenance de Tel Aviv

La compagnie aérienne allemande Lufthansa a annoncé dimanche la suspension jusqu’à lundi inclus de ses vols à destination et en provenance de Tel Aviv. Sont également concernées les villes d’Erbil, en Irak, et Amman, en Jordanie.



La compagnie « surveille en permanence la situation au Moyen-Orient », a dit un porte-parole du groupe à l’Agence France-Presse. Comme décidé vendredi, les vols vers Beyrouth et Téhéran resteront suspendus jusqu’au 18 avril au moins.



Israël a rouvert dimanche matin son espace aérien, de même que la Jordanie et le Liban, pays voisins d’Israël, ainsi que l’Irak, frontalier de l’Iran. En conséquence, le groupe Lufthansa utilise à nouveau ces espaces aériens.