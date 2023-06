Lutte : les tristes confidences de Gaston Mbengue sur sa grave maladie

Coma, cinq mois sans marcher, des médecins inquiets… : le «Don King» de l’arène a frôlé la mort. Il s’est confié à la 2STV, reprise par Sunu Lamb. Extraits.



«Les gens qui priaient pour moi seront contents d'avoir entendu ma voix. Le jour où j'ai commencé à remarcher, je n'y croyais pas. Parce que je suis resté 5 mois sans pouvoir marcher. Je pensais même que j'allais être paralysé. Je le jure (Bilahi), c'est Dieu qui m'a sauvé. Ce qui m'est arrivé...(il ne poursuit pas). On a annoncé ma mort lorsque j'étais à Paris, en déclarant : ‘le monde de la lutte est en deuil; Gaston n'est plus !’.



«Ils oublient peut-être que la mort est du domaine exclusif de Dieu. J'en profite pour remercier toute ma famille, mes épouses. Elles m'ont soutenu comme jamais. Elles étaient toujours là. Si je suis toujours là, c'est grâce à elles.



«Lorsque je suis sorti du coma à Paris, on m'a fait entrer dans la salle d'opération. Les docteurs étaient inquiets sur mon cas, ils pensaient que c'était fini pour moi. Quelques jours après, je me suis réveillé et j'ai vu que mes épouses, mes enfants qui vivaient en Amérique, à Abou Dhabi étaient tous là. Bilahi. J'étais surpris de les voir tous là. J'ai des épouses courageuses, qui m'ont soutenu durant tout ce temps, je ne peux que les remercier.







«Le président de la République, monsieur Macky Sall, et son épouse, Marième Faye Sall, se sont déplacés pour me rendre visite et s'enquérir de l'état de ma santé. Maintenant, je vais bien. Je vais vraiment bien. Il y a le kiné qui me suit, me fait des massages. Ce qui m'est arrivé, je prie de tout mon cœur pour que ça n'arrive à personne. Je ne veux que de la considération. L'argent compte peu pour moi. Je veux juste de la considération.



«Continuer de prier pour moi. El Hadji Ndiaye ne m'a pas rendu visite ni même un seul coup de téléphone pour s'enquérir de l'état de ma santé. Youssou Ndour m'a téléphoné et s'est déplacé jusqu'à Paris pour me voir. Si je recouvre la santé, je serai un superviseur dans la structure Gaston Productions, un conseiller, un financier.»