MALI | DEMARRAGE DE LA PHASE NATIONALE DU DIALOGUE INTER-MALIENS

Le début de la phase nationale du dialogue inter-Maliens est un moment crucial pour le pays, confronté à de nombreux défis. Alors que la période de transition approche de sa fin, cet événement revêt une importance particulière pour la construction d’un avenir pacifique et stable pour le Mali. Le dialogue, qui débute ce lundi ira jusqu’au vendredi 10 mai 2024.



Initialement axé sur la paix, la sécurité et la réconciliation nationale, ce dialogue est essentiel pour aborder les problèmes profonds qui ont alimenté les crises dans le pays. Les discussions doivent être inclusives et transparentes, permettant à tous les acteurs de participer à la recherche de solutions durables.



Cependant, la grande préoccupation certains acteurs clés, tels que les partis politiques suspendus par les autorités et certains groupes armés rebelles, sont absents de ces discussions.



La question de la prolongation de la transition et d’autres questions politiques sont susceptibles de dominer les débats, mais il est crucial que le dialogue se concentre également sur les aspects pratiques de la construction de la paix, tels que la sécurité et la réforme politique.



En fin de compte, le succès de ce dialogue dépendra de la volonté des participants de faire des compromis et de travailler ensemble pour surmonter les divisions et trouver des solutions durables aux défis auxquels le Mali est confronté.





















































Rts