Macky/ABC - Harouna Dia "choisi" ... Médiateur de la République

Concernant ce que d'aucuns appellent prosaïquement "le cas Abc/Macky", les sources, jusqu'ici fiables de dakarposte , sont plus que formelles: "pas besoin de mille mots, c'est tout simplement la médiation discrète de l'industriel Harouna Dia qui a porté ses fruits.Qu'ils se soient rencontrés avant hier, ou hier, avant ou pendant la Tabaski n'est pas important. L'essentiel, Macky et Abc se sont vus; en gentlemens, ils ont discutés avant de finir par aplanir leurs divergences et point barre. De grâce, il ne faut pas chercher midi à quatorze heures ".