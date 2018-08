Madagascar-Sénégal : Liste d'Aliou Cissé, le grand ménage

Aliou Cissé a publié, ce vendredi, une liste de 23 joueurs pour Madagascar-Sénégal du 9 septembre prochain, comptant pour les qualifications du Mondial-2019. Par rapport au groupe de la Coupe du monde, il y a beaucoup de changements. Khadim Ndiaye, Kara Mbodji, Pape Alioune Ndiaye, Mame Biram Diouf et Diafra Sakho sont zappés. Moussa Wagué, blessé, et Moussa Sow, qui a mis un terme à sa carrière internationale, ne sont pas, non plus, dans le groupe. À leurs places, par rapport à la liste du Mondial, le sélectionneur national a choisi sept nouvelles têtes, toutes des bleus sauf Opa Nguette et Ibrahima Mbaye.



La liste des 23 Lions

Gardiens : Abdoulaye Diallo, Alfred Gomis, Edouard Mendy

Défenseurs : Ibrahima Mbaye, Pape Abdou Cissé, Lamine Gassama, Adama Mbengue, Kalidou Koulibaly, Salif Sané, Youssouf Sabaly

Milieux : Cheikhou Kouyaté, Sidy Sarr, Idrissa Gana Guèye, Cheikh Ndoye, Alfred Ndiaye

Attaquants : Mbaye Niang , Ismaïla Sarr, Diao Baldé Keïta, Moussa Konaté, Mbaye Diagne, Sadio Mané, Opa Nguette, Amath Ndiaye Diédhiou