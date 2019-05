Mamadou Mbaye "Garmi" retenue par une maladie à Paris ?

C'est l'information parvenue à la rédaction de dakarposte. Le "Griot du 3ème millénaire" comme se surnomme le communicateur traditionnel Mamadou Mbaye Garmi, serait malade. "Il est d'ailleurs retenu en France pour ses soins" nous souffle une source jusqu'ici fiable.Avéré ou pas, cela fait plus de deux mois que "Garmi naa biir"est absent aussi bien sur la RFM que sur TFM. D'ailleurs, les innombrables téléspectateurs de la "télé de You" ne cessent de demander après cet amusant communicateur.Nos tentatives d'en savoir davantage auprès de la direction de Futurs Médias sont restées vaines. Et, bizarrement, Mamadou Mbaye Garmi est depuis quelques temps injoignable.Nous y reviendrons !