Mame Mbaye NIANG : «le Sénégal est devenu la destination favorite des Français»

S’exprimant sur une interpellation du député de Yewwi Askan Wi, Samba DANG, qui estime que le tourisme est en crise, le ministre du Tourisme et des Loisirs apporte une réponse des plus inattendues. Selon Mame Mbaye NIANG, au moment où le tourisme s’abaisse ailleurs à cause de la Covid-19 et de ses effets dévastateurs, au Sénégal, des millions ont été investis pour booster le secteur. A l’en croire, tout cela vient de la crédibilité et de la stabilité que assure le Sénégal à la face du monde.



«Au Sénégal, le tourisme n’est pas en crise. Au Sénégal, le tourisme fonctionne et les hôtels sont remplis. Nous n’avons pas de problèmes pour vendre notre destination. Par la grâce de Dieu et de par la grâce de notre stratégie, au moment où je vous parle, le Sénégal est devenu la destination favorite des Français. Au moment où je parle, il y a 12 nationalités qui ne venaient pas au Sénégal et qui sont au Sénégal. Ceci est possible grâce à notre stabilité et les services que nous rendons. Et grâce à surtout, la stratégie de conquête du marché », déclare-t-il.



Mame Mbaye NIANG s’exprimait lors de son passage à l’Assemblée nationale pour le vote du budget de son ministère.