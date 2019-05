Massaly est devenu...agriculteur

Qui disait que la politique mène à tout? En tous les cas, Mohamed Lamine Massaly a changé totalement de cap. En effet, et comme vous le voyez sur ces images capturées, cet illustre responsable politique s'est lancé dans l'agriculture. Et, aux dernières nouvelles, Massaly est l'un des fournisseurs attitrés de la firme AUCHAN. Installé sur plusieurs hectares entre Thiès, Mboro et la région méridionale, ce libéral s'en sort bien, nous apprend-on, avec des revenus estimés à des centaines de millions de nos pauvres sous dévalués. Des recoupements de dakarposte, il ressort qu'il produit fruits, légumes, noix d'acajou entre autres. Ses champs apparement bien choisis sont traversés par un canal d'irrigation. Le champs de Thiès par exemple, bien situé à un jet de pierre de la ville se prête à la vente directe. "C'est d'ailleurs à Thiès que Massaly s'est installé, mais il fait la navette de temps en temps entre Dakar, Mboro et Ziguinchor" nous souffle un de ses employés.Lequel, renchérit pour nous révéler que son jeune patron emploie pas moins d'une cinquante de jeunes Sénégalais.