Mauvaise desserte maritime de l'île de Gorée, deux des trois chaloupes en panne, risque de naufrage...La population insulaire manifeste son ras-le-bol

Être au bord de la mer a un effet calmant immédiat : la brise iodée, le bruit des vagues et l’horizon sans limite font du bien à l’âme. Quoi de mieux pour déconnecter et oublier le stress du quotidien? L'île mythique de Gorée est l'endroit rêvé pour une destination plage inoubliable.



Très prisée surtout durant les vacances d'été , Gorée reste un coin de paradis avec sa plage fascinante , ses charmants restaurants en bord de mer entre autres. Bref, l'attrait de Gorée réside dans son cadre idyllique qui invite à la détente.



Le hic, c'est que de nombreuses personnes, notamment de vacanciers, le trouvent moins attractif. La cause? Depuis un bon bout de temps, c'est la croix et la bannière pour se rendre à Gorée. " Il arrive souvent que des gens , las de faire la queue pendant plusieurs heures, préfèrent rebrousser chemin. Les touristes n'affluent plus. C'est anormal, il faut que les nouvelles autorités du pays trouvent une solution. Depuis plus d'un an, une seule chaloupe fait une mauvaise desserte. Deux des trois chaloupes qui transportaient les gens sont tombés en panne. Je doute vraiment de la compétence des autorités de la LMDG (entendez Liaison Maritime Dakar Gorée). Comment comprendre que l'équipage de la chaloupe se permet de faire une pause d'une heure de temps alors que les gens font la queue sous un soleil de plomb? " fulmine un jeune insulaire rencontré à l'embarcadère de Dakar.



D'ailleurs, de jeunes Goréens ont manifesté ce samedi leur courroux. Certains d'entre eux, furax, ont jeté en mer les barrières du débarcadère. Non sans casser une lampe de la LMDG.



En somme, les insulaires ont manifesté massivement pour exprimer leur mécontentement face à ce qu’ils perçoivent comme un manque de considération des autorités étatiques envers Gorée.



G...un jeune guide, appelle les autorités, en particulier le directeur général du Port Waly Diouf Bodian, à prendre en compte leurs préoccupations pour éviter des tensions supplémentaires. "Nous mettons en garde contre les conséquences potentiellement graves d’une négligence continue , bref nous ne demandons pas la mer à boire. Il faut des mesures immédiates pour répondre aux attentes légitimes de la population locale" laissera t'il entendre.



En tout cas, la manifestation de ce samedi, qui a rassemblé un grand nombre de Goréens, s’est déroulée dans un climat de frustration croissante. D'ailleurs, les forces de l'ordre ont du recourir à des renforts.





Nos tentatives de joindre des responsables de cette société (la LMDG) sous l’autorité exclusive du Directeur Général du Port autonome de Dakar aux fins de recueillir leur version sont restées sans suite.







Affaire à suivre...





