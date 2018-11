Mawlid Nabi- Sokhna Aïda Diallo Thioune étale encore sa force de frappe...gastronomique !

La générosité est une des qualités que le musulman doit acquérir si ce dernier ne la possède pas. En effet, elle représente une des nombreuses vertus de l’Islam. Nous devons donc faire preuve de générosité entre nous tout au long de notre vie.



La générosité fait partie des traits de caractère de notre noble Prophète ("alayhi salat wa salam"). Cela est largement rapporté dans les "Khadiss".

D'ailleurs , un des fidèles compagnons de Seydouna Mohamed (qu’Allah l’agrée) a dit dans un émouvant témoignage que : "Jamais on n’a demandé quelque chose au Messager de Dieu (‘alayhi salat wa salam)et qu’il ait dit "non". »



L’homme sur lequel nous devons prendre exemple était d’une générosité sans limite. Qu’en est-il de nous ?



En tous les cas, l'une des épouses du guide des Thiantacounes, en l'occurrence Sokhna Aïda Diallo a fait sienne, pourrait-on dire, d'une générosité du coeur lors de la commémoration de la naissance du sceau des prophètes Seydouna Mohamed (PSL). Elle n'a pas, du tout alors lésiné sur les moyens.





Dakarposte a appris (et les images assez révélatrices en attestent) qu'elle a recouru, depuis la capitale Sénégalaise, à une équipe de traiteurs aguerris qui a fait le déplacement sur MÉDINATOUL SALAM (à l'entrée de Mbour) pour juste faire vivre une expérience culinaire sans commune mesure à tous les talibés Thianta, aux invités, curieux, amis, sympathisants, riverains, entre autres papilles. Du petit déjeuner au diner en passant par le déjeuner , des recettes qui sortent de l'ordinaire ont été servies en veux-tu en voilà et ce, aux frais de Sokhna Aïda Diallo Thioune.



Rien que les sublimes tentes aménagées pour la circonstance du Mawlid Nabi à Médinatoul, mais aussi surtout la magnifique présentation mettaient l'eau à la bouche. Ce ne sont pas les "Ndiobènes" qui avaient pris d'assaut les mets, excités à l'envie et qui se sont empiffrés comme pas deux, qui diront le contraire.





Plus que des repas les uns plus copieux que les autres, la célébration du Gamou devra être une soirée d'échanges et de chaleur humaine. C'est ce qu'a bien compris Sokhna Aïda Diallo Thioune.

Avec son légendaire sourire en coin agrémentée d'une urbanité exquise, elle ne cessait d' accueillir, accompagner, orienter, soutenir, amuser les invités d'un soir.



En somme, la bonne dame n'est pas sans savoir que les femmes , particulièrement les Sénégalaises sont des leaders nés. Elles sont la colonne vertébrale de nos communautés, un pilier essentiel de nos foyers et, depuis longtemps, à bien des égards, le lubrifiant moteur de changement qui transforme tout.



C'est dire...