Messages de félicitations au Maire après élection (Amadou Kane Diallo)

Chers Camarades, militants et militantes, Chers frères et sœurs,

Le président de la commission de recensement des votes vient de proclamer les résultats de l’élection présidentielle du 24 février 2019, avec la victoire sans conteste du Candidat de Benno Bokk Yakaar, son Excellence le Président Macky Sall.C’est avec une grande émotion et de fierté que je voudrais vous adresser mes sincères remerciements.

Ainsi, je salue votre engagement et votre détermination durant cette campagne qui a permis à notre Commune dont j'étais le Coordonnateur et Mandataire de la Coalition, de faire un score triomphal le soir du 24 Février, avec un taux de 94, 37%.

Merci pour votre participation effective à ce scrutin par la qualité de vos idées qui se sont déroulées sans aucune attaque personnelle ou par des propos diffamatoires.Je remercie ainsi, l'équipe de campagne composée d’hommes, de femmes et de jeunes dynamiques dont la qualité mérite considération et respect.

Chers Camarades ;Nous devons rester unis et solidaires pour jouer pleinement notre rôle dans la construction de notre pays pour un Sénégal pour tous, prospère et émergent.

Restons donc mobilisés, aidons le Président Macky Sall à accomplir sa mission avec succès et efficacité.

Ainsi, mes remerciements vont à l’endroit des associations féminines et aux sages de nos villages, des sympathisants, des alliés sans oublier le mouvement de soutien aux actions du président de la République, je veux citer le mouvement MTM.

Je félicite et remercie plus particulièrement, le Coordonnateur du Comite Electoral Departemental de Matam, l’honorable député Farba NGOM,pour son engagement et sa determination pour la réélection de son Excellence le President Macky SALL dés le premier tour.Qu’Allah le tout puissant puisse accorder au Président Macky Sall la santé, la sagesse et la vision nécessaire pour mener à bien la mission que le Peuple sénégalais vient de lui confier.



Je vous remercie infiniment.

Amadou Kane DIALLO,

Coordonnateur et Mandataire de la Coalition Benno Bokk Yakaar

de la Commune de OGO