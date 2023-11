Migration irrégulière : 13 mille pirogues débarquent en Espagne en 10 mois, selon ADHA

Tout n’a pas été dit sur les départs massifs vers l’Europe de jeunes, dont des filles en état de grossesse. Quand des spécialistes et autres chercheurs diagnostiquent les causes d’un tel phénomène, le président de l’Action pour les droits humains et l’amitié (Adha), Adama Mbengue, revient sur les chiffres. Citant un rapport des autorités espagnoles, il révèle que «de janvier 2023 à fin octobre 2023, plus de 31 mille exilés ont débarqué dans l’archipel des îles Canaries, contre environ 15 mille pour l’ensemble de l’année 2022, sur tout le territoire espagnol». «Rien que pour le mois d’octobre, ce sont 13 mille débarquements qui ont été recensés dans ces îles», fait savoir Adama Mbengue, qui faisait face à la presse ce samedi.