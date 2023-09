Mme Innocence Ntap Ndiaye: Chevalier de l’Ordre National du Lion

Carrière politique



Militante active pour la paix en Casamance, elle est membre en 1995 du Comité de gestion de la paix en Casamance crée par l’ancien Premier ministre Habib Thiam4. Elle est également une ancienne membre du Comité directeur de l’Alliance des forces de progrès de Moustapha Niasse. Elle quittera cette formation politique le 17 mars 2005, pour rejoindre le Parti démocratique sénégalais aux côtés d'Abdoulaye Wade, puis finalement l'Alliance pour la République (APR) en 20146.

Le 19 juin 2007, elle est nommée ministre de la fonction publique, du travail et des organisations professionnelles, puis le 3 novembre 2008, ministre d’État tout en gardant son portefeuille de ministre de la Fonction publique, de l’emploi, du travail et des organisations professionnelles sous le gouvernement d'Abdoulaye Wade.

En avril 2009, elle est élue 6e adjointe au Maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé. Par la suite, bien que membre du Comité directeur du Parti démocratique sénégalais, elle ne fera pas partie du gouvernement dirigé par Souleymane Ndéné Ndiaye. Elle fait rapidement son retour dans l’appareil d’État, comme ministre d’État chargée des affaires sociales le jeudi 6 août 2009.

Innocence Ntap Ndiaye rejoint le parti politique Alliance pour la République (APR) en 2014. Ce changement de formation politique est critiqué par l'opinion qui parle de « transhumance » des anciens membres du gouvernement. Elle préfère parler de « transfert de compétences ». La même année, elle est nommée Présidente du Haut Conseil du Dialogue Social (HCDS) par le nouveau chef de l’État, Macky Sall. C'est depuis l'interlocuteur privilégié avec le G7, et sur de nombreux sujets internationaux.



Formation et carrière professionnelle



Innocence Ntap Ndiaye est juriste de formation, elle fait ses études secondaires au lycée Van Vollenhoven (aujourd'hui Lamine Guèye) de Dakar. Elle obtient en 1978 son diplôme de fin d’études moyennes (Dfem) puis, en 1982, son bac en philosophie et lettres, série A2. Excellente élève, elle s’illustre durant sa scolarité en étant doublement lauréate du Concours général, options philosophie et portugais. Elle fréquente par la suite l’université Cheikh-Anta Diop de Dakar, où elle obtient une maîtrise en sciences juridique, droit public et relations internationales. Entre 1987 et 1989, elle poursuit ses études avec un troisième cycle de droit public5.

Entre 1991 et 2002, Innocence Ntap occupe de nombreux postes de cadre administratif au service des affaires juridiques, notamment à la sénégalaise des eaux4 en tant que chef de la division juridique et contentieux5. En 1997, elle part en Côte d'Ivoire où elle occupera le poste d’assistante juridique au Conseil juridique et contentieux du groupe SODECI/CIE, puis assistante juridique à la Sigec, deux différentes filiales du groupe français Bouygues pour le pôle régional Afrique de l’Ouest. Elle revient au Sénégal en 2002.



Elle est d'abord ministre de la Fonction publique, du Travail et des Organisations professionnelles de 2007 à 2009, puis ministre d'État chargée des affaires sociales sous le gouvernement d’Abdoulaye Wade. Elle est le premier ministre d’un gouvernement sénégalais à organiser des élections de représentativité en 2011.



Une vraie ziguinchoroise



Innocence Ntap Ndiaye appartient à l’ethnie mancagne dont elle parle la langue, ainsi que six autres langues dont le français, l’anglais, le portugais et le créole portugais. Inno, comme aiment la nommer ses proches, est du quartier Tilène de la ville de Ziguinchor, d'où sont originaires ses parents. Les témoignages de ses proches la décrivent « comme une femme qui n’est pas adepte de la langue de bois, prête à dire la vérité à n’importe qui, devant n’importe quelle situation ».



Dakarposte s’intéressant à son profil depuis quelques mois, vient de noter que, le jeudi 25 mai 2023, ses loyaux services à la nation ont été salués par le Chef de l’État par le grade du Chevalier de l’Ordre National du Lion lors d’une cérémonie solennelle qui s’est tenue au Grand Théâtre sous la présidence de Monsieur le Ministre Oumar Samba Ba, Secrétaire Général à la Présidence de la République et en présence du Général de Corps d’armée , Mr Meissa Niang, Grand Chancelier. Ce grade est la plus haute distinction sénégalaise, l'ordre distingue en temps de paix, 15 ans de services civils ou militaires ou 20 ans d'activités professionnelles.

Nous terminons en ces termes, la Casamance peut toujours compter sur ses filles et fils qui ont choisi d’œuvrer pour un Sénégal unis d’est en ouest et du nord au sud et Mme Innocence Ntap Ndiaye en fait partie restera une référence pour toute la communauté casamançaise.