Mort d'Hiba Thiam dans l'appartement meublé de Rougui Diao- Diadia Tall célèbre serveur à l'hôtel Pullman, Rougui Diao, Louty Bâ et le fils de Saer Seck... tombent !

Dakarposte, qui a ébruité en exclusivité cet esclandre survenu dans la nuit du vendredi au samedi dernier, est en mesure de révéler qu'un des serveurs de l'hôtel Pullman Dakar , en l'occurrence Diadia Tall fait partie de ceux qui étaient dans l'appartement meublé appartenant à Rougui Diao d'où est décédée la pin-up Hiba Thiam.



Aux dernières nouvelles, Diadia Tall a été mis aux arrêts. Il est d'ailleurs en garde à vue.



Des informations en notre possession, Hiba Thiam " morte par overdose" n'est pas, du tout alors une tête de linotte. Elle était employée à ACT AFRIQUE et tenait de mains de maître les manettes de la Direction Administrative et Financière. De la mort de feue Hiba Thiam, nous avons pu glaner qu'elle serait "morte vers 2h du matin et que c'est à l'insu de ses parents qu'elle est sortie de sa maison." Comment tout ce beau monde s'est retrouvé dans cette niche avec le couvre -feu à Dakar? Dakarposte, qui "creuse" encore, vous promet d'y revenir.



Diadia Tall que vous voyez sur l'image est décrit "ami de certaines célébrités dont des mannequins entre autres".



Nous avons appris que Louty Ba, qui n'est autre que le fils du Président de la Fédération Sénégalaise de Tir est également arrêté. Marié à la petite soeur de Aïda Coulibaly Ndour , il nous revient qu'il serait d'ailleurs en instance de divorce (Nous y reviendrons)



Une certaine Fatima et/ou Poupette, connue comme gérante de boite de nuit aux Almadies figure parmi les mis aux arrêts. Un certain Jean Matar a été cité dans cette affaire.





Quid du cas Dame Amar? C'est le fils du regretté patron de NMA SANDERS, feu Ameth Amar. Dame serait l’un des organisateurs de la soirée qui a tourné au drame. Il est entre les mains des pandores. Et, comme il fallait s'y attendre, un intense lobbying s'est déclenché aux fins de le tirer des griffes de Dame Justice, ce, au même titre que Louty Ba, fils de Mamadou Bâ et Rouguy Diao , fille du richissime Abdoulaye Diao dit Baba. D'ailleurs, Rougui Diao a été discrètement entendue samedi soir. Elle serait "rentrée tranquillement chez elle"



En attendant d'y revenir avec une ébauche de détails, dakaposte tient de bonnes sources que l'enquête entamée dans cet esclandre qui ressemble étrangement à ce que d'aucuns appellent le "cas Maty Mbodj", est loin, très loin même de connaitre son épilogue. D'autres têtes et non des moindres peuvent tomber, nous apprend-on.

D'ailleurs, un fournisseur de drogue est activement recherché au même titre qu'un gars surnommé "Nekh"





À suivre...









Mamadou Ndiaye, Dirpub Dakarposte

njaydakarposte@gmail.com