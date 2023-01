"Mottali Yéene", Khalifa Sall à la Diaspora en Italie : « Le régime ne cesse de poser des actes susceptibles de mener au chaos »

En service à la marine nationale, une soldate de première classe a été victime d'une agression non loin de la gare du Ter de Thiaroye, le 24 janvier dernier. Ainsi, le malfrat D. Ba a réussi à emporter la sacoche de la dame contenant de l'argent, la carte nationale d'identité, la carte professionnelle militaire et la carte bancaire de la victime.



Mais ce forfait ne sera pas impuni. Grâce à la ténacité et la perspicacité des policiers du commissariat de Thiaroye qui ont exploité un renseignement, le commissaire Khadim Ndiaye et ses hommes ont mis hors d'état de nuire quatre malfaiteurs, dont l’agresseur présumé de la soldate, selon des sources de Seneweb proches du parquet.



Comment la police de Thiaroye a fait tomber l'agresseur de la femme militaire



Tout est parti lorsque le chef de service de la police de Thiaroye a eu écho d'un renseignement relatif aux activités délictuelles d'un malfaiteur à bord d’une charrette. Cet agresseur agissait tard dans la nuit au quartier Ñéti Mbar où il dictait sa loi, d'après la source bien introduite dans le milieu interlope.



Agissant sur instruction du commissaire, les éléments de la Brigade de recherches de Thiaroye se sont déployés sur le terrain. Suite à d'intenses investigations, les limiers sont parvenus à mettre la main sur le délinquant incriminé.



Un réseau de trafic de chanvre indien démantelé



L'indélicat charretier était en possession de 125 g de chanvre indien, lors de son interpellation. La perquisition effectuée dans sa chambre s'est soldée par la découverte des objets volés à la soldate en service à la Marine nationale. Conduit au commissariat où il a été soumis à un interrogatoire, D. Bâ s'est mis à table. Il a livré l'identité de son compère trafiquant de drogue.



Pour le ferrer, une commande fictive a été passée par le charretier âgé de 27 ans à son fournisseur, sur ordre des policiers. Ne se doutant de rien, l'indélicat électricien O. Diouf s'est présenté au lieu du rendez-vous avec 125 g de chanvre indien. Les policiers ont vite fait de lui passer les menottes.



Mis devant le fait accompli, le dealer domicilié à Boune a fini par craquer sous le feu roulant de questions des enquêteurs.



Une saisie de 5 kg de chanvre indien



O. Diouf a décliné l'identité de son fournisseur domicilié à Yeumbeul Sud. Un transport effectué dans cette localité a permis aux limiers de Thiaroye de mettre la main sur deux autres trafiquants, A. Nguer et A. Ba, en possession de 5 kg de chanvre indien, selon des sources de Seneweb.



Au terme de l'enquête, l'agresseur D. Ba et les trois dealers ont été présentés au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.