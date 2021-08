Moustapha Diakhaté: "​Laissez en paix Dr Babacar Niang !"

Le 19 juillet 2021, le journaliste Monsieur Madiambal DIAGNE que le ministre de la Santé ne peut soupçonner d’hostilité au Président Macky Sall et son gouvernement, a déjà dit la même chose sinon plus que Dr Babacar NIANG dans une chronique intitulée : « Serigne Babacar Sy Mansour, l’exemple »

Selon Monsieur Madiambal DIAGNE:

1. « les Centres de traitement des épidémies (Cte) avaient été démontés alors que la pandémie n'était pas encore vaincue. »

2. « on découvre, comme par enchantement, que toutes les cliniques médicales privées de Dakar qui ne disposaient pas de matériels et autres appareils respiratoires ont pu s'en doter après le démantèlement des Cte. »

3. « Allez savoir, mais une telle coïncidence est fort troublante ; surtout qu'on assiste à la naissance d'un nouveau business, apparemment lucratif et qui se développe, avec des privés disposant d'appareils respiratoires qu'ils mettent à disposition de malades restés à domicile faute de places à l'hôpital ou ne pouvant bénéficier d'une assistance respiratoire au niveau des structures hospitalières. »

Les Sénégalais attendent des réponses aux pertinentes interrogations et aux graves accusations de Monsieur Madiambal DIAGNE et non des contrefeux pour détourner l’opinion.

Le Président de la République doit mettre en place une commission d’enquête indépendante composée d’imminentes personnalités de la société civile crédible pour édifier le peuple sénégalais sur les tenants et aboutissants du démantèlement des CTE et l’usage qui a été fait du matériel.

Vive la République !

Vive le Sénégal !