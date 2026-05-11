Nairobi- Le Pr Diomaye Faye reçoit le PDG de CMA CGM￼

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce matin à Nairobi Monsieur Rodolphe Saadé, Président-directeur général de CMA CGM￼.



Avec une flotte d’environ 700 porte-conteneurs et une présence dans plus de 170 pays, le groupe figure parmi les tout premiers armateurs mondiaux.



Les échanges ont porté sur le potentiel de croissance de l’activité portuaire au Sénégal et dans la sous-région, ainsi que sur les perspectives offertes par la mise en service du port de Ndayane et le déploiement de sa zone économique spéciale. Ces infrastructures structurantes sont appelées à repositionner le Sénégal comme un hub logistique majeur sur la façade atlantique et à générer durablement de l’activité, des emplois et des recettes pour l’économie nationale.



CMA CGM￼ a réaffirmé sa volonté d’accompagner le Sénégal dans cette nouvelle trajectoire de développement.