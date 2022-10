Ndiaga Ndour placé sous mandat avant d'être...libéré

C'est la der des ders qui nous revient de sources judiciaires. En effet, dakarposte, qui a cherché à en savoir davantage sur ce qu'il est convenu d'appeler le cas Ndiaga Ndour , a appris qu'aussitôt mis aux arrêts et conduit à la cave du parquet, il a été vite placé sous mandat de dépôt.



En clair, il a été acheminé sous escorte de matons à la redoutée citadelle de Rebeuss conformément à la procédure.

Quelques minutes après, il recouvrira son indépendance.





Selon des informations fiables en possession de dakarposte, il ressort que c'est le juge du 8 ème cabinet d'instruction qui a décerné un mandat d'arrêt à l'encontre de Ndiaga Ndour. Et pour cause?

Placé sous contrôle judiciaire pour association de malfaiteurs, il nous revient de bonnes sources que ce technicien de renom n'a pas respecté ses obligations, c'est à dire se présenter devant le magistrat instructeur comme prévu.



Pour la gouverne de ceux qui l'ignorent encore, le contrôle judiciaire consiste pour l’inculpé à se présenter à intervalles réguliers, fixés par le juge.



Le juge aussi peut prescrire toutes autres mesures qu’il estime nécessaires pour empêcher que l’inculpé ne se soustrait à l’action de la justice ou éviter qu’il ne continue à commettre l’infraction pour laquelle il est poursuivi.



Il peut notamment ordonner le retrait du passeport de l’inculpé ou interdire qu’il lui en soit délivré. La violation d’une de ces mesures entraîne l’arrestation immédiate de l’inculpé et sa mise sous mandat de dépôt.





Pour rappel, déféré au Parquet en Juillet 2021, le directeur de la Télévision Futurs médias (Tfm) recouvrira la liberté.



Ndiaga Ndour a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire par le juge du 8ème cabinet pour association de malfaiteurs et utilisation frauduleuse de fréquences.



Nos confrères de libération informait qu'il est renté chez lui mais il devra émarger, chaque premier vendredi du mois, dans le cabinet du juge et son passeport est confisqué.



Ndiaga Ndour avait été placé en garde à vue par la Section de recherches de la Gendarmerie nationale suite à une plainte de El Hadji Ndiaye, le patron de la 2Stv.



Selon ce dernier, la Tfm aurait détourné le signal de sa télévision de façon récurrente depuis 2018. Des agissements qui lui ont causé de grosses pertes financières.