Nécrologie- Gosse perte pour Pape Doro Gaye et sa femme Zeynab Clara ...

Encore la grande faucheuse! En effet, il nous revient que Pape Doro Gaye, qui n'est plus à présenter, a perdu son beau-père.



Sa dame, la réalisatrice Zeynab Clara Gaye, a perdu son père.



Major Manga, puisqu'il s'agit de lui, a quitté ce monde futile et périssable ce mercredi 25 Janvier 2023.



Des détails seront communiqués ultérieurement concernant l'heure , le lieu et la date de son inhumation.



Toute la rédaction compatit et présente ses condoléances émues à notre ami Pape Doro Gaye, son épouse Clara et sa fratrie éplorée.



Que l'âme du disparu repose en paix !











